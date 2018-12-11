Macron, bu akşam kameraların karşısına geçiyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, haftalardır devam eden 'Sarı Yelekler' protestosu nedeniyle canlı yayında açıklamalarda bulunacak. Macron, yaklaşık 10 gündür kameralardan uzak duruyordu.

Élysée Sarayı, Cumhurbaşkanı'nın bu akşam saat 22.00'de halka sesleneceğini duyurdu. Önemli açıklamalar yapacağı belirtilen Macron'un sokakların ateşini düşürecek tedbirler açıklaması bekleniyor.

Fransa Cumhurbaşkanı, açıklamalar öncesinde Élysée Sarayı'nda işçi ve işveren konfederasyonlarının liderleriyle görüştü. Toplantıdan çıkan sendika yetkilileri, Macron'un 4,5 saatlik görüşmede hiçbir şey söylemediğini ve sadece not aldığını belirttiler.

NTV'nin aktardığına göre, Fransız Demokratik İşçi Konfederasyonu Genel Sekreteri Laurent Berger, görüşme sonunda yaptığı açıklamada, ciddi bir krizde olduklarını belirterek kısa vadede çözüm bulunması gerektiğini belirtti.

Fransız İşverenler Örgütü MEDEF Başkanı Geoffroy Roux de Bezieux, vergilerin düşürülmesinin çok önemli olduğunu ifade ederek, Macron'un bu akşam yapacağı konuşmada vergilere ilişkin açıklama yapması gerektiğini söyledi.

İşçi Gücü isimli sendikanın Genel Sekreteri Yves Veyrier, Macron'un kendilerini dinlediğini ve sonuçlarını akşam göreceklerini ifade etti.