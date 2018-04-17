Macron: Batı Balkan ülkelerinin Türkiye ve Rusya'ya yönelmesini istemiyorum

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, liberal demokrasi ve yükselen otoriterlik arasında Avrupa'nın iç savaşta olduğunu ifade etti. Macron konuşmasında, "Karşı karşıya olduğumuz jeopolitik risk, Batı Balkan ülkelerinin Rusya veya Türkiye'ye kaymasıdır. Balkan ülkelerinin yönlerini Türkiye veya Rusya'ya doğru dönmelerini istemiyorum" açıklamasında bulundu.

Strazburg'ta Avrupa Parlamentosu'nda yaptığı konuşmada AB'yi demokrasiye olan bağlılığı konusunda eleştirerek demokrasiye olan bağlılığın yenilenmesi çağrısında bulundu. İkinci Dünya Savaşı sonrasında Avrupa'nın nasıl ayağa kalktığını hatırlattan Macron, "Kendi geçmişini unutmuş uyurgezer nesle ait olmak istemiyorum" dedi.

AB ile yeniden ilişki kurmayı hedefleyen seçmenlerle tartışmalar başlatacağını aktaran Macron, 'bağnazlığa duyurulan hayranlık' diyerek nitelediği kavramı ise kınadı.

Macron, geçen yıl 'La République en marche' partisiyle sürdürdüğü AB yanlısı politikalarla Ulusal Cephe lideri Marine Le Pen'e karşı bir zafer kazanmıştı.