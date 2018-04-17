T24 LogoT24 Logo
Dünya

Macron: Batı Balkan ülkelerinin Türkiye ve Rusya'ya yönelmesini istemiyorum

"Kendi geçmişini unutmuş uyurgezer nesle ait olmak istemiyorum"

17 Nisan 2018 18:13

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, liberal demokrasi ve yükselen otoriterlik arasında Avrupa'nın iç savaşta olduğunu ifade etti. Macron konuşmasında, "Karşı karşıya olduğumuz jeopolitik risk, Batı Balkan ülkelerinin Rusya veya Türkiye'ye kaymasıdır. Balkan ülkelerinin yönlerini Türkiye veya Rusya'ya doğru dönmelerini istemiyorum" açıklamasında bulundu.

Strazburg'ta Avrupa Parlamentosu'nda yaptığı konuşmada AB'yi demokrasiye olan bağlılığı konusunda eleştirerek demokrasiye olan bağlılığın yenilenmesi çağrısında bulundu. İkinci Dünya Savaşı sonrasında Avrupa'nın nasıl ayağa kalktığını hatırlattan Macron, "Kendi geçmişini unutmuş uyurgezer nesle ait olmak istemiyorum" dedi.

AB ile yeniden ilişki kurmayı hedefleyen seçmenlerle tartışmalar başlatacağını aktaran Macron, 'bağnazlığa duyurulan hayranlık' diyerek nitelediği kavramı ise kınadı.

Macron, geçen yıl 'La République en marche' partisiyle sürdürdüğü AB yanlısı politikalarla Ulusal Cephe lideri Marine Le Pen'e karşı bir zafer kazanmıştı.

ETİKETLER

macronfransatürkiyerusyabalkan ülkeleriliberal demokrasiotoriterlikiç savaşuyurgezer genler

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

Ziya Selçuk, tartışma yaratan kitap konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'yla zıt...

Erdoğan'a ihtarname çekmek istedi; noterde gözaltına alındı...

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: 1 milyon insan sınırımıza geliyor, gelecek bu...

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24