Macron, Bastille Günü'nde basın açıklaması yapmayacak

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkenin önemli ulusal bayramlarından olan ve Fransız devriminin ilk adımı olarak 14 Temmuz'da kutlanan Bastille Günü'nde basın toplantısı düzenlemeyeceğini bildirildi. Fransa medyası Macron'un bu kararıyla bir geleneği yıkacağını söylüyor. Sosyal medyada da büyük yankı uyandıran karar için muhalifler ise Macron'u "kibirli ve küstah olmakla" suçluyor.

Fransız Le Monde gazetesine konuşan bir cumhurbaşkanlığı kaynağı, Macron'un "karmaşık düşünce yapısının" basın toplantısına uygun olmadığını söyledi. Macron'un hangi düşüncelerinin gazeteciler açısından anlaşılmaz bulunacağı ise bilinmiyor.

Bastille Günü, 14 Temmuz 1789'da kitlelerin bir hapishane baskını gerçekleştirmesi ve Fransız devriminin ilk adımı olarak kutlanıyor. Fransa Cumhurbaşkanı'nın bugün bir basın toplantısı düzenlemesi ise önemli bir gelenek.

Fransa'da bu yıl Bastille Günü kutlamalarına ABD Başkanı Donald Trump da katılacak.

Emmanuel Macron yaklaşık bir yıl önce "En Marche" (Yürüyüş) hareketini kurmuş, Mayıs ayında Fransa Cumhurbaşkanı seçilmiş, partisi de bu ay yapılan genel seçimlerde Fransa Ulusal Meclisi'nde çoğunluğu sağlamıştı.