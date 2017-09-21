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Dünya

Macron, Barzani'den referandumun ertelenmesini istedi

Kuzey Irak'taki bağımsızlık referandumunun 25 Eylül'de yapılması planlanıyor

21 Eylül 2017 22:40

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani'den 25 Eylül referandumunun ertelenmesini talep ettiği bildirdi.

Barzani'nin ofisinden yapılan açıklamada Macron ve Barzani'nin telefon görüşmesinde Peşmerge'nin terör örgütü DEAŞ ile mücadeledeki önemli rolü ve referandumu ele aldıkları ifade edildi.

Macron'un Barzani'ye Fransa'nın Irak'ın bütünlüğünü ve IKBY halkının haklarını anayasa çerçevesinde desteklediğini belirtip, referandumun da ertelenmesini talep ettiği kaydedildi.

Referandumun ertelenmesi isteğine karşılık Barzani'nin ise Macron'a, referandumun zamanında düzenleneceğini, diyalog kapsının kapatılmadığını, referandum sonrası Erbil'in Bağdat ile görüşeceği yanıtını verdiği belirtildi. 

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