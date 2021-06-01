Macron: Azerbaycan, Ermenistan'ın egemen topraklarını terk etmeli

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ermenistan'la Azerbaycan arasında gerilimin azalması ve taraflar arasında diyaloğun başlaması için elinden geleni yapacaklarını söyledi. Macron, "Azerbaycan ordusunun Ermenistan'ın egemen topraklarını terk etmesi gerekiyor" dedi.

Euronews'in haberine göre; Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la bir araya geldi.

Macron, Elysee Sarayı'nda Paşinyan ile düzenlediği ortak basın toplantısında Ermenistan'la Azerbaycan arasında gerilimin azalması ve taraflar arasında diyaloğun başlaması için elinden geleni yapacaklarını söyledi.

Anadolu Ajansı, Macron'un, "Azerbaycan ordusu, Ermenistan'ın egemen topraklarını terk etmesi gerekiyor" ifadesini kullandığını aktardı.

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki sınırların müzakere yoluyla belirlenmesi gerektiğini ifade eden Macron, tutukluların serbest bırakılması ve uluslararası insani yardımların bölgeye ulaşması gerektiğini ve Dağlık Karabağ'da Müslüman ve Hristiyan kültürel mirasın korunmasının önemli olduğunu belirtti.

Macron, Ermenistan ile dayanışma içinde olduğunu ve bölgede barışın tesis edilmesi gerektiğini söyledi.

Paşinyan da Fransa ile Ermenistan arasında özel ilişkinin bulunduğunu aktardı. Macron'a desteğinden dolayı teşekkür eden Paşinyan, bu konuda Minsk Grubunun çalışmalarının önemli olduğunu dile getirdi.