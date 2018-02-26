T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Macron: Ateşkes Afrin'i de kapsıyor

Mevkidaşı Erdoğan ile telefonda görüşen Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Türkiye'ye "Zeytin Dalı" harekatını sonlandırma çağrısı yaparken BM Güvenlik Konseyi'nin talebinin "herkes tarafından" uygulanması gerektiğini söyledi.

26 Şubat 2018 20:46

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki Afrin bölgesinde YPG'ye karşı sürdürmekte olduğu "Zeytin Dalı" harekatının sonlandırılması çağrısında bulundu.

Fransa Cumhurbaşkanlığı tarafından pazartesi günü yapılan açıklamada, Macron'un Türk mevkidaşı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştüğü kaydedildi. Görüşmede Macron'un, BM Güvenlik Konseyi tarafından Suriye'nin tamamı için talep edilen ateşkesin Afrin'i de kapsadığının altını çizdiği belirtildi.

Paris'in açıklamasında, insani yardımların ihtiyaç olan bölgelere erişimini mümkün kılmayı amaçlayan ateşkesin "şu anki, bölgesel bir patlamaya yol açabilecek, zincirleme şiddet tepkilerinin engellenebilmesi" adına "her yerde ve herkes tarafından, vakit kaybetmeden" uygulanması gerektiği belirtildi.

"Rusya sorumluluğu üstlenmeli"

Macron'un görüşmede Erdoğan'a "Suriye rejiminin Doğu Guta'da sivilleri ve hastaneleri hedef alan sürekli saldırıları" hakkında "derin endişe duyduğunu" aktardığı bildirildi. Mevkidaşına bunun BM Güvenlik Konseyi'nde kabul edilen tasarının bir "ihlali" olduğunu belirten Macron'un, "BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi olarak Rusya derhal, desteklediği Suriye rejimiyle ilgili sorumluluğunun tamamını üstlenmeli" ifadesini kullandığı belirtildi.

Suriye genelinde 30 gün süreyle ateşkes öngören karar tasarısı, Rusya'nın itirazıyla birden fazla kez ertelenmesinin ardından cumartesi günü BM Güvenlik Konseyi'nde kabul edilmişti. Metnin uluslararası hukuk çerçevesinde herhangi bir bağlayıcılığı bulunmuyor.

Türk hükümetiyse, Afrin harekatını BM Güvenlik Konseyi'nde alınan sözkonusu kararın kapsamının dışında gördüklerini açıklamıştı.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, salı günü resmi bir ziyaret gerçekleştirmek üzere Moskova'ya gidecek.

dpa,AP/BÜ,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Mevkidaşı ErdoğanFransa Cumhurbaşkanı Macron TürkiyeDalı34; Güvenlik KonseyiCumhurbaşkanı Emmanuel Macron Türkiye SuriyeAfrinYPGDalı&quot;CumhurbaşkanlığıMacron TürkRecep Tayyip ErdoğanMacron Güvenlik Konseyi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

ÖSYM Twitter’dan porno içerik paylaşan hesabı takibe aldı...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24