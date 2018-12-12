Macron, 'altın oda'dan konuşuyor: Zenginlerin cumhurbaşkanı değilim

Beyaz Saray'dan iki kat büyük, yıllık maliyeti 104 milyon Euro
Beyaz Saray'dan iki kat büyük olan ve yıllık maliyeti 104 milyon Euro'yu bulan Elysee Sarayı, 17 Kasım'da yakıt vergisine tepki olarak başlayan ve sonradan hükümet karşıtı protestolara dönüşen Sarı Yelekliler'in eylemlerinin odak noktasına yer aldı.
Macron'un Saray'ın ana salonunun halılarını 300 bin Euro'ya değiştirme kararı tepkilere neden olmuştu.
Emmanuel Macron, normalde ulusa sesleniş konuşmalarını, modern tarzda donatılmış günlük ofisinden yapıyor.
Macron önemli ziyaretçilerini ağırladığı altın odayı, yüksek konsantrasyon gerektiren durumlarda kullanmayı sevdiğini söylüyor.