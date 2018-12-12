Macron, 'altın oda'dan konuşuyor: Zenginlerin cumhurbaşkanı değilim

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Sarı Yelekliler'in dört haftadır devam eden protestolarında "halkın sıkıntılarını anladığı" ve "zenginlerin cumhurbaşkanı olmadığı" mesajını verdiği ulusa sesleniş konuşmasını Elysee Sarayı'nın "altın odasından" yaptığı ortaya çıktı.

Macron'un Pazartesi günü yayımlanan 13 dakikalık konuşması, altın süslemeleriyle bilinen "salon doré"da kaydedildi. Macron, Charles de Gaulle'den beri tüm Fransız cumhurbaşkanlarının kullandığı, 365 odalı sarayın en değerli parçalarından biri olarak kabul edilen antika masada oturdu.

Altın kaplamalı kapıların önündeki masada, altın bir lamba ve Fransa'nın sembolü altın horoz vardı. Ancak 23 milyon kişinin izlediği yayında odanın ihtişamı ekrana yansımadı, fonda Fransa ve AB bayraklarıyla, pencere göründü.