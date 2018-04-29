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BBC Türkçe

Macron: AB'de liberal demokrasi ve artan otoriter anlayış savaşıyor

Avrupa Parlamentosu'nda konuşan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Otoriterleşme karşısında verilecek cevap otoriter demokrasi değil, demokrasinin otoritesi olmalı" dedi.

29 Nisan 2018 20:30

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa Birliği'nde (AB) liberal demokrasi ve artan otoriter anlayış arasında bir iç savaş yaşandığını söyledi.

Strasbourg'daki Avrupa Parlamentosu'nda konuşan Macron, AB'ni demokrasiye olan bağlığını canlandırmaya çağırdı.

2. Dünya Savaşı'na atıfta bulunan Macron, demokrasi kelimesinin arkasında bir anlam olduğunu, geçmişteki savaşlar nedeniyle ortaya çıktığını söyledi.

Macron, "Otoriterleşme karşısında verilecek cevap otoriter demokrasi değil, demokrasinin otoritesi olmalı" dedi.

Macron'un konuşması pek çok Avrupalı milletvekili tarafından ayakta alkışlandı. Reuters'ın haberine göre milliyetçi kanattan milletvekilleri ise sessizliklerini korudu.

Macron konuşmasında İngiltere'de Brexit sürecini başlatan AB muhaliflerine de yüklendi.

Milliyetçiliğin yükselişte olduğu uyarısını yapan Macron, AB'nin ortak gücü pahasına ulusal egemenlik kavramına dönüşün seçmenleri rahatlatacağı fikrinin bir illüzyon olduğunu kaydetti.

Macron, İngiltere'nin AB'den ayrılmasının ardından birlik içinde entegrasyonunun güçlendirilmesine yönelik önerilerini de açıkladı.

Bunlar arasında göçmenlere daha fazla yardım, savunmada daha fazla işbirliği, ortak para birimi için müşterek bir yaklaşım ve dijital şirketler için yeni vergiler de var.

Fransa'da geçen yapılan genel seçimlerde Macron'un AB yanlısı bir kampanya yürüten partisi En Marche (Yürüyüş), Ulusal Meclis'teki sandalyelerin çoğunu kazanmıştı.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ise Macron'un en büyük rakibi, AB ile üyelik koşullarını yeniden müzakere etme sözü veren aşırı sağcı ve milliyetçi Marine Le Pen'di.

Macaristan'da ay başında yapılan genel seçimleri, oyların neredeyse yarısını alan Başbakan Viktor Orban'ın sağcı iktidar partisi FİDESZ kazanmıştı.

Strasbourg'dan bildiren BBC muhabiri Adam Fleming, Macron'un konuşmasını 2. Dünya Savaşı'nı tecrübe etmemiş ve Avrupa'yı farklı gözle gören bir nesle yaptığını söylüyor ve ekliyor:

"Gelecek yıl Avrupa Parlamentosu'ndaki seçimler, AB'yi güçlendirmek isteyen milletvekillerine mi yoksa parçalamak isteyen milletvekillerine mi yol verecek? Asıl test bu."

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