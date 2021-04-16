Vergi Konseyi Üyesi Ceyhun Elgin: Kurumlar vergisi ve diğer vergilerdeki artışlar, ekonomik etkileri incelenmeden yapılıyor

Boğaziçi Öğretim Üyesi makroekonomist ve Vergi Konseyi Üyesi Ceyhun Elgin Kurumlar Vergisi'nin TBMM Genel Kurulu'nda alınan kararla yüzde 25'e çıkarılmasını sosyal medya hesabından değerlendirdi. Elgin, vergi politikasıyla ilgili kararların, ekonomik görünüme etkileri üzerine bir çalışma yapılmadan belirlendiğini söyledi.

Elgin, alınan vergi kararlarının belirlenmesi aşamasını ABD ve İngiltere üzerinden örnekleyerek şöyle anlattı:

"Kurumlar vergisi düzenlemesi meclisten geçmişken dikkat çekmek istediğim bir husus var: Maalesef bu tür politika değişikliklerinin etkileri ne olur, istihdam, katma değer, vergi gelirleri vs. nasıl değişir vs. Türkiye'de kamu da doğru düzgün bir çalışma yapılmamaktadır. Oysa ABD’de resmi bir kurum olan Congressional Budget Office (CBO), Kongre’de herhangi bir yasa önerisi verildiğinde bunun mali ve ekonomik etkilerini hesaplar ve raporlaştırır. Kongre üyeleri de bu raporu en azından dikkate alırlar. Keza İngiltere'de IFS benzer işer yapar" ifadelerine yer verdi.

"Bize destek verin biz yapalım"

Söz konusu çalışmaların Türkiye'de de yapılması için dönemin Maliye Bakanı olan Naci Ağbal ile konuşup destek istediğini ve Ağbal'ın bu görüşe olumlu yaklaştığını paylaşan Elgin şöyle dedi:

"Günümüzde artık uzun zamandır toplanmayan Vergi Konseyi'nin akademisyen üyelerinden biri olarak (sanırım hala üyeyim) vaktiyle bir konsey toplantısında dönemin Maliye Bakanı Ağbal’a ‘'Türkiye’de böyle çalışmalar hiç yok, bize destek verin biz yapalım’’'dediğimde, sağolsun... ‘Hocamız çok haklı, biz vergi oranlarını değiştirince etkisi ne olur vs. herhangi bir hesap yapmıyoruz, sadece tecrübemize göre böyle olur diyoruz, sonra hakikaten olmuş mu takip bile etmiyoruz…Hocamıza açık çek veriyorum, bu tür analizleri biz de yapalım’ demişti."

"Raporu okuyan oldu mu emin değilim"

Elgin, Naci Ağbal'dan aldıkları izinle bir rapor hazırladıklarını ancak raporun hazırlanmasının ardından Naci Ağbal'ın görevden ayrıldığını ve sonrasında yaşananları sosyal medyadan şöyle paylaştı:

"Rapor hazırlanması öncesinde gizlilik sözleşmesi imzaladığımız için ayrıntıları paylaşamıyorum ama sonrasında çeşitli vergi indirim ve istisnalarının makroekonomik etkileri üzerine çok sektörlü bir CGE modeli üzerinden kapsamlı bir rapor hazırlamıştık. Bize söylenen rapor bakanlık web sitesinde yer alacak ve politika dizaynına ışık tutacaktı, çalışmalarımıza da devam edecektik. Hatta Vergi Konseyi’nin adeta bir CBO’ya dönüşmesi söz konusu olacaktı, konseyin ayrı bir binası olacak iktisatçı ve istatistikçiler istihdam edecekti. Ancak raporu bitirdiğimiz hafta kabine değişikliği oldu. Ağbal görevden ayrıldı, altındaki genel müdürler de değişti. Bizim raporun geçtim internet sitesine konmasını, raporu okuyan oldu mu emin değilim. Sonrasında da Vergi Konseyi zannediyorum bir daha toplanmadı."

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