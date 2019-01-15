"Maçoğlu, Ovacık'ta yaptıklarını Tunceli'nin tümüne taşıyacak"

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, Ovacık Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'nun Tunceli Belediye Başkan adayı olmasıyla ilgili "Maçoğlu, bu koşullarla, bu düzenle ve bu yasalarla halkçı bir belediyecilik yapılacağını gösterdi. Şimdi bunu genişleterek Tunceli’nin tümüne taşıyacak" dedi.

Mevcut Ovacık Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, Sosyalist Meclisler Federasyonu (SMF) adayı olarak TKP listelerinden Tunceli'den Belediye Başkan adayı olmuştu.

Cumhuriyet gazetesine konuşan TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere kendi adayları ile girme kararı olmalarının nedenini "CHP ve HDP’nin solu terk eden bir seçim kampanyası yürütmesi" olarak açıkladı.

TKP’nin Tunceli adayı Fatih Mehmet Maçoğlu’nun herkesin şapka çıkaracağı bir deney olduğunu söyleyen Okuyan, “Ovacık küçük bir yerleşimdir. Ama Maçoğlu, bu koşullarla, bu düzenle ve bu yasalarla halkçı bir belediyecilik yapılacağını gösterdi. Şimdi bunu genişleterek Tunceli’nin tümüne taşıyacaklar. Tunceli’de geniş bir halk ve demokratik kitle örgütlerinin yaptığı ittifak sonucu TKP listesinden aday olarak çıkacak” diye konuştu.