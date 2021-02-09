Maçoğlu, borçlu belediyeyi kâra geçirmenin formülünü anlattı: Kayyum, 'kayyum iyi iş yaptı' desinler diye harcama yapmış

Türkiye’nin tek komünist belediye başkanı olan Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, 7 milyonu kayyım döneminden kalan toplam 10 milyonluk borcu kısa sürede kapatıp kâra geçti.

Gazeteci Semra Topçu’nun Youtube kanalına konuşan Maçoğlu, topçunun 'işin formülü' sorusuna “Önemli olan gelir gider dengesi” yanıtını verdi. Kayyım döneminde sadece temsil gideri olarak 1 milyon 271 bin 97 lira harcanan belediyede, kayyımın görünür olmak için para harcadığını söyleyen Maçoğlu, “Belediye başkanları siyasi gözle baktıkları için hizmeti görünür kılmayı önemsiyor. Bizde ayrıca kayyum vardı, “kayyum iyi iş yaptı” desinler diye harcamalar yapmış, bizim 10 yılımızı ipotek altına soktu” dedi.

Maçoğlu, kayyumun en büyük harcamasının temsil ağırlama ve tanıtım olduğunu söyledi ve şu ifadeleri kullandı:

“Bizim dönemimizde temsil ağırlama 33 bin lira iken o süreçte 1 milyon 270 bin lira. Biz tanıtıma 22-23 bin lira harcarken, kayyum sürecinde 1 milyon harcanmış. Bunları hesaba koyduğunuzda zaten giderlerinizde 2 milyondan fazla artı değer kazanmış oluyorsunuz.”

Maçoğlu, muhalif üstelik komünist belediye başkanı olmanın baskı-engelleme yaratıp yaratmadığı sorusuna yanıt verdi ve Tunceli’de kamu kurumlarıyla 1,5 yıl ilişki kurmakta zorlandığını anlattı.

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