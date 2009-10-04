Maço yapan kadınlık hormonu mu?

Erkeklik hormonu testosteronla ilişkilendirilen maçoluk aslında kadınlık hormonunun fazlalığındanmış! Ama Türk uzmanlara göre maçoluğun nedeni östrojen fazlalığı değil, hormonların bağlantı noktalarındaki bozukluklar ya da testosteronun azlığı...



ABD’de yapılan bir araştırma, erkeklik hormonu testosteron fazlalığıyla ilişkilendirilen, bu yüzden de birçok erkeğin övünme nedeni olan maçolukla ilgili bildiklerimizi tersyüz etti. California Üniversitesi’nde erkek fareler üzerinde yapılan araştırmalar, kadınlık hormonunun saldırganlığı artırdığını ve östrojen seviyesi en yüksek olan erkek farelerin kavga çıkarma ve sahiplenme eğiliminin daha yüksek olduğunu gösterdi.



California Üniversitesi’nden Dr. Nirao Shah, “Bu araştırma, erkek ve kadın davranışlarına bakışımızı değiştirecek” dedi. Araştırmanın sonuçları “Cell” dergisinde yayımlandı.



Karşı cinste de var



Östrojen hormonu, kadınlarda vücudu şekillendirip âdet kanamasına yol açarken, testosteron ise erkeklerde kıllanmaya yol açıyor ve sesi kalınlaştırma gibi etkiler gösteriyor. Bilim adamlarının ‘madalyonun iki farklı yüzü’ olarak tanımladıkları östrojen ve testosteron hormonları, farklı cinsiyetlerle özdeşleşmelerine rağmen az miktarda da olsa karşı cinste de bulunuyor.



Bakalım, bugüne kadar maçoluklarıyla övünen ünlüler, örneğin İbrahim Tatlıses ve Kadirn İnanır bu araştırmayı nasıl yorumlayacak?



Türk uzmanlar ne diyor?



Prof. Dr. Ateş Kadıoğlu (Türk Androloji Derneği Başkanı): “Vücutta salgılanan diğer tüm hormonlar gibi östrojenin de etki gösterebilmesi için reseptör denilen bağlantı noktalarına bağlanması gerekir. Bu araştırma da östrojen fazlalığının değil vücutta bulunan östrojen reseptörlerinde bozukluk olduğu durumlarda erkek cinsiyetine sahip hayvanlarda agresif davranış yapısının ortaya çıktığını göstermiştir.”



Prof. Dr. Bülent Tıraş (Gazi Üniversitesi): “Bize göre teoride ve pratikte tam tersi geçerli. Menopozda östrojen olmadığı zaman tam tersi durumlar ortaya çıkıyor, sıkıntı sinirlilik, tahammülsüzlük gibi.”



Prof. Dr. Halim Hattat: “Şiddet uygulamalarının birçoğuna bakıldığında altından hormon eksikliğine bağlı cinsel fonksiyon sorunları çıkar. Testosteron dengesi östrojen lehine bozulduğunda bunu görüyoruz. Sinirli agresif davranışlarda testosteronun baskın bir şekilde azalmasının çok rolü oluyor.”

