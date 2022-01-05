Maçlara girişlerde 3. doz aşı şartı getirildi!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) maçlara girişte 3. doz aşı şartının getirildiğini açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu, maçlarda stadyumlara girişte artık 3. doz aşısı olmayanların alınmayacağını açıkladı. Karara göre, hatırlatma dozunu olanlarda 14 günlük bağışıklık süresi aranmayacak.

Kurumun sitesinden yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Bilindiği üzere karşılaşmalara seyirci olarak sadece aşı takvimini (T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından sağlanan aşılardan iki doz aşı olmak ya da Covid-19 hastalığını geçirmiş olup, T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından sağlanan aşılardan bir doz aşı olmak) tamamlamış olan kişiler veya Covid-19 hastalığıı geçirip üzerinden 180 gün geçmemiş olan kişiler katılım sağlayabilmektedir.

Aşı takviminin tamamlanmasını takip eden 180 günü doldurmuş olan kişilerin kombine veya bilet almak sureti ile karşılaşmalara girebilmesi için hatırlatma aşılarını olmaları gerekmektedir. 180 günlük süreyi tamamlamış olmasına rağmen hatırlatma aşılarını olmayanların müsabakalara katılmaları mümkün olmayacaktır. 3. aşılarını veya daha sonraki aşılarını yaptırmış olan kişiler için 14 günlük bağışıklık süresi aranmayacaktır."