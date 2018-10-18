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Maçka'daki tünel çalışmaları havadan fotoğraflandı

Ersan SAN/ İSTANBUL (DHA) MAÇKA Parkı’ndaki ağaçların taşınması sonrası yapımına başlanan ve Dolmabahçe - Levazım arasını 5 dakikaya düşürecek tünel çalışmasında son durum havadan fotoğraflandı

18 Ekim 2018 15:18

Ersan SAN/ İSTANBUL (DHA) MAÇKA Parkı’ndaki ağaçların taşınması sonrası yapımına başlanan ve Dolmabahçe - Levazım arasını 5 dakikaya düşürecek tünel çalışmasında son durum havadan fotoğraflandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) tarafından yürütülen Dolmabahçe- Levazım- Baltalimanı- Ayazağa Karayolları Tünelleri\'ndeki çalışmalar devam ediyor. Maçka Parkı ve Levazım çıkışını kapsayan Ortaköy Vadisi\'ndeki çalışmalar havadan görüntülendi. Görüntülerde tünellerden birinin açılmasına başlandığı görüldü. Toplam maliyeti 826 milyon lira olan 2 adet ikişer şeritli tüp tünel projesi tamamlandığında; Taksim ve Kabataş yönünden gelen araçlar, Beşiktaş Meydanı, Çırağan Caddesi, Yıldız Yokuşu ve Esentepe trafiğine girmeden Zincirlikuyu-Ortaköy yönüne kesintisiz bir şekilde ulaşabilecekler. İki tüp olarak inşa edilecek tünelin toplam uzunluğu 7 bin 800 metre olacak. 2019\'da tamamlanması planlanan proje, Piyalepaşa - Dolmabahçe Tüneli çıkışından başlayıp, Ortaköy Vadisi\'nde son bulacak. Projenin Beşiktaş ve çevresindeki  trafiği önemli ölçüde rahatlatması bekleniyor.

(FOTOĞRAF)

 

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