Maçka'da köy halkı, HES yapılmasına karşı çıktı

Selçuk BAŞAR/MAÇKA (Trabzon), (DHA)- TRABZON’un Maçka ilçesinde Acısu Deresi üzerine yapılması planlanan Hidro Elektrik Santrali (HES) inşaatına yöre sakinleri tepki gösterdi.

İlçeye 12 kilometre uzaklıktaki Akarsu Mahallesi’nde Acısu Deresi üzerinde yapılması planlanan HES projesi, doğa üzerinde yarattığı tahribat ve derede yaşayan balık neslini yok olma tehlikesiyle karşı karşıya gelindiği gerekçesiyle yöre halkının tepkilerine neden oldu. Bölgede HES yapılmasına karşı çıkan mahalle sakinleri bir araya gelerek HES inşaatı projesinin geçen yıl Kasım ayında Trabzon Büyükşehir Belediyesi Meclis’ince imar plan teklifinin oy birliğiyle reddedildiğini, bu karara uymayarak çalışmalara devam edildiğini öne sürdükleri projedeki çalışmaların durdurulmasını istedi.

\'DAMGASIZ AĞAÇ KESİMLERİ YAPILMIŞTIR\'

Kalabalık adına konuşan mahalleli Serkan Yıldız, yörelerinde tescili doğal mağaraları, yaylalarıyla adeta cennetten bir köşe olduğunu belirterek şöyle konuştu:

\"Turizmin bu denli artığı ortamda mahallemize karşı yapılan ihanetler bizi üzmüştür. Burada yapılmak istenen HES, tam olarak bulunduğumuz yerden geçerek Bakımlı Mahallesi’ne kadar uzanarak dereye dökülecektir. SİT alanı olan bir mağaranın altından geçecek olan bu HES projesine kim nasıl izin veriyor? Belediyenin almış olduğu meclis kararıyla bu proje iptal edilmiştir. Buna rağmen ilgili firma bazı kişilerin konumlarını kullanmaya çalışarak bu projeyi diğer kurumlar üzerinden başlatmak istiyorlar. Başlanmak istenen projenin giriş kısmından usulsüz ve de damgasız ağaç kesimleri yapılmıştır. İlgili kurumun buna nasıl müsaade ettiğini merak ediyoruz? Büyükşehir ve ilçe belediyemizden talebimiz almış oldukları meclis kararını uygulasınlar. Projenin yapılmaması için tüm mücadelemiz sürecek. Yörede 5 adet HES projesi yer almakta. Yapılmak istenen projeyle olacak olan bu HES’ler mahallemiz içerisinde akan bu dereye nefes alma imkânı vermiyor. Köyümüze dokunmayın deremiz özgür aksın.\"

\'DEREDE BALIK AZALDI\'

Gösteriye ayağı kırık olmasına karşın koltuk değnekleriyle gelerek eşlik eden Halil İbrahim Baş (14) da projenin yörelerinde yer alan doğaya zarar vereceğini ifade ederek, \"HES’lerden önce bu derede 10 tane balık tutuyordum, şimdi ise 2 tane balık dahi zor tutuyorum. Derede balık oldukça azaldı. Proje daha yapım aşamasındayken bu böyle bir de bittiğini düşünmek bile istemiyorum. Bu nedenle bu projenin durdurulmasını ve iptal edilmesini talep ediyorum” diyerek tepkisini dile getirdi.



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