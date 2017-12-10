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Maçka'da kaza: 4 ölü, 3 yaralı

TRABZON, (DHA) - TRABZON'un Maçka ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 4 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı

10 Aralık 2017 02:35

TRABZON, (DHA) - TRABZON\'un Maçka ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 4 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı. 
Kaza, saat 20.30 sıralarında Trabzon-Gümüşhane karayolu Maçka ilçesi Hamsiköy mevkiinde meydana geldi. Bayburt Belediyesi\'ne ait Ali Vahit Yıldızhan yönetimindeki 69 AL 824 plakalı kamyonet ile karşı yönden gelen sürücüsü henüz belirlenemeyen 61 DD 057 plakalı otomobil  çarpıştı. Kazada kamyonette bulunan Süleyman Zipak ile otomobildeki Bilal Yalçın, Erdal Ünal ve Nihat Demirel hayatını kaybetti. Kamyonet sürücüsü Ali Vahit Yıldızhan ile araçlarda bulunan Süleyman Akdoğan ve Muharrem Tutar ise yaralandı. Yaralılar Maçka ve Trabzon\'daki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

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