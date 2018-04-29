Maçka'da 15 yaşındaki Eren Bülbül'ün de hayatını kaybettiği saldırı sonrası operasyon

Trabzon'un Maçka ilçesinde Cuma günü gerçekleştirilen ve 15 yaşındaki Eren Bülbül ile Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in hayatını kaybettiği saldırı ardından bölgede geniş çaplı askeri operasyon başlatıldı.

Bölgeye sevk edilen çok sayıda polis ve jandarma özel harekat timlerinin, arazi taraması yaptığı aktarılıyor.

Saldırganların kaçma ihtimaline karşı, Gümüşhane - Trabzon sınırında da güçlerinin konuşlandırıldığı aktarılıyor.

PKK'ın askeri kanadı HPG Pazar günü yaptığı açıklamayla, saldırıyı üstlendi.

Örgütün açıklaması, Fırat Haber Ajansı'nın internet sitesinde yayımlandı.

PKK saldırıda 'beş askerin öldürüldüğünü, bir askerin yaralandığını' iddia etti.

Bu arada Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) kararı uyarınca bu hafta, Süper Lig ve TFF 1. Lig'de oynanan maçlar öncesinde bir dakikalık saygı duruşunda bulunuluyor.

Ayrıca takımlar maçlara, TFF tarafından gönderilen 'Şehitlerimizi Saygıyla Anıyoruz #iyikivarsınEren' pankartıyla çıkıyor.

Bülbül'ün ölümü ardından Twitter hesabından paylaştığı, 'Biride cikip demiyoki Eren iyiki varsın :(' mesajı sosyal medyada yoğun olarak paylaşılmıştı.

Sosyal medya kullanıcıları Bülbül'ün öldürülmesine tepki olarak '#iyikivarsınEren' etiketini kullanmıştı.

Öte yandan Bülbül'ün ölümünde yetkililerin ihmali olup olmadığı tartışılmaya devam ediyor.

Olayla ilgili valilik açıklamasında, köylülerin Bülbül'ün ailesine yaptığı erzak yardımlarının bir hafta önce çalındığı, Bülbül'ün de olay günü, keşif yapacak jandarma ekibine evin yerini gösterdiğini belirtiliyor.

Bülbül'ün yerel medya ve Hürriyet gazetesine konuşan yakınları ise, Bülbül'ün bu şekilde eve götürülmesine tepki gösterdi.

Bülbül'ün yerel bir TV kanalına konuşan bir yakını çocuğa çelik yelek giydirilmediğini belirtti.

Hürriyet'e konuşan bir yakını ise köyün muhtarı yerine çocuğun götürülmesine tepki gösterdi.

Trabzon Cumhuriyet Savcılığı saldırıyla ilgili soruşturma başlattı.

Soruşturmada söz konusu ev ve çevresinde oturanların da ifadesine başvuruldu.