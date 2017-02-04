Maçka Parkı'ndaki inşaata karlı koşulu protesto sürüyor

Maçka Parkı'nda İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yüzlerce ağaç taşınarak inşa edilmek istenilen tünel’e karşı koşulu protesto yapıldı. Maçka parkı havuzu önünde bir araya gelen çok sayıda vatandaş parka koşu yaparak sahip çıktı. CHP Milletvekili Sezgin Tanrukulu’nun de katıldığı yürüyüşte yeşil alanları savunma sözü verildi.

Tanrıkulu: Parkı sonuna kadar koruyacağız!

Koşuya, CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun da destek için katıldı. Koşu sonrası Birgün’e konuşan Tanrıkulu, Maçka Parkı’nı sonuna kadar koruyacaklarını vurguladı. Maçka Parkı’nın bu çevrenin neredeyse tek korunan yeşil alanı olduğuna dikkat çeken Tanrıkulu, nefes almak isteyen çevre halkının faydalandığı tek yerin bu park olduğunu söyledi. İstanbul’un çözülmesi gereken bir trafik sorunu olduğu ancak bu sorun çözülürken azami bir duyarlılık gösterilmesi ve çevre halkının bilgilendirilmesi gerektiğini hatırlatan Tanrıkulu, “ Oysa bu proje başlatılırken bu duyarlılık gösterilmedi maalesef. Şimdi yurttaşların dayanışması sayesinde İBB bir açıklama yapmak zorunda kaldı ve bu parkın tamamıyla korunacağını kamuoyu ile paylaştı” diye konuştu. Parkı sonuna kadar koruyacaklarını vurgulayan Tanrıkulu, “ Tamam proje yapılsın ama parkta korunsun” dedi.

Maçka Forumu, Tünel inşaatı için Maçka Parkı'nın etrafının çitlerle çevrilmesi ve ağaçların kesilmesi üzerine parka sahip çıkmak isteyenleri yarın saat 10.30'da parkta koşmaya çağırdı.