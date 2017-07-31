Maçka Parkı'nda güvenlikçinin tacizine uğrayan kadın: Başkalarına göre yaşamayacağım

İstanbul Şişli'deki Maçka Parkı'nda özel bir güvenlik görevlisinin, bir kadına giydiği kıyafeti nedeniyle tacizi, çeşitli sivil toplum kuruluşları tarafından protesto edildi. Özel güvenliğin tacizine uğrayan kadın "İnsanların isteğine ve söylediklerine göre yaşarsam hayatımı sürdüremeyeceğinin farkındayım. Bu durumu kabul etmiyorum" dedi.

Birgün gazetesinden Can Uğur'un haberine göre, İstanbul Şişli'deki Maçka Parkı'nda bir özel güvenlik görevlisinin, bir kadına giydiği kıyafeti nedeniyle "Senin burada böyle gezmene izin vermem" dediği anın görüntüleri ortaya çıktı. Şişli'deki Maçka Parkı'nda dün 19:30 sıralarında yaşanan olayda, özel güvenlik görevlisi, bir kadına kıyafetinden rahatsız olduğunu belirterek, "Senin ben burada böyle gezmene izin vermem" dedi.

Haberturk.com'un ulaştığı görüntülerde olay anını anlatan kadının daha sonra beraberindekilerle olay yerine gelen polise şikayetçi olduğu görülüyor.

"Bu durumu kabul etmiyorum"

Maçka Parkı'nda güvenlikçinin kıyafeti nedeniyle taciz ettiği genç kadın, BirGün'e konuştu. Genç kadın, "İnsanların isteğine ve söylediklerine göre yaşarsam hayatımı sürdüremeyeceğinin farkındayım. Bu durumu kabul etmiyorum" dedi.

"Senden başka rahatsız olan yok"

Görüntülerde, güvenlik görevlisinin polislere insanların rahatsız olduğunu söylediğini aktaran kadının arkadaşının da "Senden başka rahatsız olan yok" dediği görülüyor.

Güvenlik görevlisinin kendisine tepki gösterenlere "Taciz edilse sen mi gelip kurtaracaksın" dediği de kameralara yansıyor.

Haberturk.com'un ulaştığı genç kadın, savcılığa da başvuracağını söyledi.