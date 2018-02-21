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Çevre

Maçka Parkı'nda ağaç söküm işlemi tamamlandı; İBB: Daha da yeşil olacak

Maçka Parkı ve dışında kalan alanda herhangi bir ağaç taşıma işleminin yapılmayacağını belirtildi

21 Şubat 2018 18:04

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) tünel projesi için Maçka Parkı’nda yaptığı ağaç söküm işlemi son buldu. İBB tarafından bugün yapılan açıklamada parkta 176 ağacın Rootball yöntemi ile taşınarak Sarıyer Mehmet Akif Ersoy Tabiat Parkı’na dikildiği açıklandı. İBB, Maçka'nın eskisinden daha da yeşil olacağını iddia etti.

"Park dışında kalan alanda ağaç taşıma yapılmayacak"

İBB, bütün çalışmalar tamamlandığında Maçka Parkı’nın eskisinden daha da yeşillendirilip ağaçlandırılarak zenginleşeceğini söyledi. Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren İBB Altyapı Hizmetleri Müdürlüğü yetkilisi, bundan sonra Maçka Parkı ve dışında kalan alanda herhangi bir ağaç taşıma işleminin yapılmayacağını da belirtti

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maçka parkıİstanbul Büyükşehir Belediyesiağaç söküm işlemi

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