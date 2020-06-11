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Maçka Parkı'nda tartıştığı kişi tarafından kırık şişeyle boğazı kesildi!

11 Haziran 2020 20:03

İstanbul'da bulunan Şişli Maçka Parkı'nda, laf atma iddiasıyla başlayan tartışmada bir hastanede psikiyatri bölümü asistanlı yapan Süleyman Dönmez, kimliği belirsiz bir kişinin kırık bira şişesiyle boğazını kesmesi sonuca ağır yaralandı.

Dönmez'e ilk yardımı yanında bulunan asistan arkadaşı yaptı. Ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Süleyman Dönmez'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayı gördüğünü söyleyen Aykut Fırtına isimli vatandaş, "Arkadaşların ikisi de alkollüydü sanırım. Birbirlerine müdahale etmeye başladılar. Biri içki şişesini kırıp, diğer arkadaşı boğazından ve çeşitli yerlerinden yaraladı. Yaralanan kişi bir hayli kan kaybetti. Buradaki kadınlar da yaralanan kişinin arkadaşlarıymış. Her şey iki dakikada yaşandı. Olayın ardından yaralı arkadaş yerde kaldı, diğer şahıs da kaçıp gitti. Biz de müdahale edemedik çünkü elinde içki şişesi vardı" dedi.

Hastanede tedavisi süren Süleyman Dönmez'in sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenilirken, şüpheli Eyüpsultan'da düzenlenen operasyonla yakalandı.

Şişli Asayiş Büro Amirliği'ne getirilen şüphelinin işlemleri sürüyor.

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