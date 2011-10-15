-Maçın ardından TRABZON (A.A) - 14.10.2011 - Spor Toto Süper Lig'de Ankaragücü'nü 3-2 mağlup eden Trabzonspor, ligde art arda oynadığı üçüncü maçını da galibiyetle kapamayı başardı. Ligin ilk haftasında Manisaspor ile 1-1 berabere kalan, ikinci haftasında sahasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a 1-0 yenilen ve üçüncü haftada da Samsunspor ile 1-1 berabere kalarak lige kötü bir başlangıç yapan bordo-mavililer, Kardemir Karabükspor ve Eskişehirspor galibiyetlerinin ardından Ankaragücü'nü de yenerek art arda üçüncü maçından 3 puanla ayrıldı. Hafta içinde UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Rusya'nın CSKA Moskova ile deplasmanda oynayacağı maç öncesi moral bulan Karadeniz ekibi, ligde de böylece 3 haftada 9 puan çıkarmayı başardı. -Başbakan Erdoğan'ın acısını paylaştılar- Trabzonsporlu taraftarlar, geçen hafta annesi vefaat eden Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın acısını açtıkları pankartla da paylaştılar. Kale arkası tribünde bulunan Trabzonlu Gençler, 'Acın acımızdır Sn. Başbakanım. Başınız sağolsun' yazılı pankartı bulundukları tribünün önüne astılar. Maç oynanırken de karşı taraftaki kale arkası tribündeki taraftarlar, 'Sn. Başbakanım acın, acımızdır. Başın sağolsun' yazılı pankart açtılar. -Burak, 8. golünü attı- Trabzonspor'da, ligin ilk 5 haftasındaki 7 golün tamamını atan Burak Yılmaz, Ankaragücü'ne attığı gol ile gol sayısını 8'e çıkardı. Ligin ikinci haftasındaki İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçında cezası nedeniyle oynayamayan Burak Yılmaz, oynadığı Manisaspor, Samsunspor ve Ankaragücü maçlarında 1, Eskişehirspor maçında 2, Kardemir Karabükspor maçında da 3 gol kaydetti. -Pawel ve Celustka ilk gollerini attı- Trabzonspor'un Polonyalı forvet oyuncusu Pawel Brozek bu sezon ligdeki ilk golünü attı. Sezon başında transfer edilen Çek oyuncu Celustka da bordo-mavili forma altında ilk golünü kaydetti. Karşılaşmanın 38. dakikasında beraberlik golünü atan Pawel Brozek, takım arkadaşları ile birlikte yedek kulübesine koşarak yeni baba olan Halil Altıntop ile sevincini paylaştı. UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde Inter'e attığı golle takımının 1-0 galip gelmesini sağlayan savunma oyuncusu Celustka ise 66. dakikada attığı golle ligde de gol kaydetti. Bordo-mavili takımda böylece Burak Yılmaz'ın haricinde ilk kez farklı oyuncular ligde gol atmayı başardı.