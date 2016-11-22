Maçı izlemek için gece boyunca tuvalette gizlendiler!

Manchester Unitedlı iki taraftarının Arsenal maçını izleyebilmek için bir gece boyunca Old Trafford Stadı'nın tuvaletinde saklandıkları ortaya çıktı.

Maçtan bir gün önce Old Trafford gezisine katılan iki taraftar, kendilerini kaybettirmeyi başardı.



Stattaki tuvalete saklanan taraftarlar, geceyi da burada geçirdi. Ancak iki taraftarın Arsenal maçını tribünden izleme hayalleri karşılaşma öncesi suya düştü.

Polis tutuklamaya gerek görmedi

ntvspor'un haberine göre; stat güvenliği tribünlere seyirci alınmadan önce yaptığı aramada taraftarları tuvalette buldu. Polis, kendilerine teslim edilen fanatik United taraftarını tutuklamaya gerek görmedi.

Old Trafford'da 6 ay önce Bournemouth ile oynanan maçtan önce güvenlik tatbikatı için saklandıktan sonra kaldırılması unutulan bir sahte bombanın bulunması sonucu stat boşaltılmıştı