Mourinho, Messi için paraya kıyacak!

Jose Mourinho'nun talebi üzerine Manchester United, Lionel Messi için Barcelona'yla 100 milyon Euro teklif edecek.

Manchester City, Paris Saint Germain gibi ekipler Arjantinli yıldızı Barcelona'dan kopartmak için yüksek meblağlı teklifler hazırlamaya başladı.

Marketing Deportivo'da yer alan habere göre; Mourinho'nun da talebi üzerine Manchester United, Adidas sponsorluğunda Messi'ye Barcelona'yla sözleşme imzalamaması için 100 milyon Euro teklif edecek. Messi'nin Barcelona'yla olan sözleşmesi 2018 yazında bitecek. Eğer sözleşme yenilenmezse Arjantinli yıldız serbest kalacak.

United, Messi için 250 milyon euro bonservis bedeli ödemek istemediği için 1 yıl beklemeyi de göze alacak.

Kırmızı Şeytanlar, sözleşmesi bittiğinde Messi'ye yıllık 50 milyon Euro önerilecek. Manchester United bu parayı da Adidas'la birlikte ödeyecek.