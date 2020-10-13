Machu Picchu harabeleri, 7 ay sonra tek bir Japon turist için açıldı

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Peru, Machu Picchu harabelerinin kapılarını 7 aydır kaleyi görmeyi bekleyen tek bir Japon turist için açtı.

Jesse Takayama, 7ay önce turist olarak geldiği Peru'da Koronavirüs salgını nedeniyle mahsur kalmıştı. Kültür Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Mart ortasından bu yana Aguas Calientes kasabasında kalan Japon turist, harabelere özel izin başvurusu sayesinde girebildi.

Peru Kültür Bakanı Alejandro Neyra, konuyla ilgili düzenlediği sanal basın toplantısında, "Peru'ya Machu Picchu'yu görme hayaliyle gelmiş. Japon turist, ülkesine dönmeden görebilmesi için parkın direktörü ile harabeleri gezdi" dedi.

Takayama, cumartesi günü harabelere 7 aydır giren ilk turist oldu. Machu Picchu dağının tepesinde bir video kaydeden Japon turist, "Bu inanılmaz. Teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Neyra kesin bir tarih belirtmeden Machu Picchu harabelerinin Kasım ayında turistlere açılacağını ancak pandemi sebebiyle içeriye normal kapasitenin yüzde 30'u seviyesinde insan alınacağını bildirdi.