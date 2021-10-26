Manchester United'da çanlar Solskjær için çalıyor; halefinin Conte olması bekleniyor

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Manchester United soyunma odasında Ole Gunnar Solskjær'e güven tükenirken, Antonio Conte'nin Kırmızı Şeytanlar'ın yeni teknik direktörü olmaya hazır olduğu belirtildi.

The Guardian'ın United'ın soyunma odasındaki kaynaklardan aktardığına göre takımın pazar günü Liverpool'a karşı aldığı 5-0'lık yenilgi, Old Trafford'da Solskjær'in "yeterince iyi olmadığı" inancını pekiştirdi.

Habere göre teknik adam oyuncular tarafından sevilse de taktik olarak yetersiz bulunuyor. Son 4 Premier Lig maçından sadece bir puan çıkarabilen United'da yönetimin Solskjær’in geleceği hakkında konuşmaya başladığı aktarıldı.

Conte'yle United'ın henüz hiç resmi temas kurmadığı, ancak oluşacak bir boşlukta kendisine telefon gitmesine kesin gözüyle bakıldığı ifade edildi. The Guardian muhabirlerine göre normalde sezon ortasında takım başına geçmeyen Conte, "özel bir fırsat" olarak gördüğü Manchester United için bir ayrıcalık yapmaya hazır.

Conte, mayıs ayında Inter'den ayrıldıktan sonra yeni bir kulüp ile anlaşmadı.