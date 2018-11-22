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'Maceracı' programını yapan Murat Yeni, 'FETÖ'den gözaltına alındı

Yeni, Erzincan'a getirildi

22 Kasım 2018 16:11

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) kapatılan Samanyolu televizyonunda "Maceracı" isimli programı sunan Murat Yeni gözaltına alındı.

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'nin medya yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında örgütün kapatılan Samanyolu televizyonunda "Maceracı" isimli programı sunan Murat Yeni hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. 

Karar üzerine harekete geçen polis ekipleri, Yeni'yi İstanbul'un Esenyurt ilçesi Piri Reis Mahallesi'ndeki evinde gözaltına aldı. 

Erzincan'a getirilerek hastanede sağlık kontrolünden geçirilen Yeni'nin, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ndeki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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