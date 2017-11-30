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'Macera olsun' diye dağa tırmanan Rus 2 çocuk, kayalıklarda mahsur kaldı (2)

RUS ÇOCUKLAR, KARDEŞ ÇIKTI Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi'nde, Altınyaka Dağı'na güvenlik ve dağcılık ekipmanı olmadan tırmanırken, mahsur kalan Rus çocukların kardeş olduğu öğrenildi

30 Kasım 2017 18:08

RUS ÇOCUKLAR, KARDEŞ ÇIKTI

Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi\'nde, Altınyaka Dağı\'na güvenlik ve dağcılık ekipmanı olmadan tırmanırken, mahsur kalan Rus çocukların kardeş olduğu öğrenildi. Çocuklardan 70 metreden düşerek, yaralanın Mark Eletskii (12), 150 metre yükseklikte mahsur kalanın ise ağabey Boris Eletskii (13) olduğu belirtildi. Mark Eletskii\'nin Akdeniz Üniversitesi Hastanesi\'nde tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Boris Eletskii ise hastanedeki sağlık kontrolünün ardından taburcu edildi.

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