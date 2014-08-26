Maccabi'nin hocası Oscar Garcia istifa etti

İsrail şampiyonu Maccabi Tel Aviv Teknik Direktörü Oscar Garcia, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle bölgenin güvenli olmadığını gerekçe göstererek istifa etti.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, kulübün resmi sitesinde yer alan açıklamada, 2012-2013 sezonunda çalıştırdığı ve şampiyonluğa taşıdığı Maccabi Tel Aviv ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalayan Garcia, İsrail'in 7 Temmuz'dan bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar nedeniyle ülkedeki mevcut güvenlik koşullarının yeterli olmadığını belirterek, yardımcıları Ruben Martinez ve Fran Sanchez ile beraber görevlerinden ayrılma kararı aldıklarını, takım sahibi Mitch Goldhar'a söylediği bilgileri yer aldı.

Yeni teknik direktör Benitez'in yardımcısı

41 yaşındaki teknik direktörün yerine, son 2 yıldır Meksika'nın Estudiantes Tecos kulübünü çalıştıran, Liverpool ve Valencia takımlarında Rafael Benitez'in yardımcılığını üstlenen bir başka İspanyol teknik adam Pako Ayestaran getirildi.

İstifa sonrası basın toplantısı düzenleyen Maccabi Tel Aviv Genel Menajeri Jordi Cruyff, İspanyol çalıştırıcının ayrılma nedeninin kişisel olduğunu dile getirerek, "Oscar, işi bırakma ve İsrail'i terk etme kararı aldı. Biz de yeni teknik direktörümüzü duyurduk. Umarım, yumuşak bir geçiş süreci olur" ifadelerini kullandı.

Daha önce güvenlik endişesi yüzünden İsrail'deki birçok spor etkinliği iptal edilmiş ve 8 Ağustos'ta başlaması planlanan futbol ligi ertelenmişti.

UEFA da Avrupa kupalarında mücadele edecek İsrail kulüplerinin maçlarını ülke dışında oynamasına karar vermişti.