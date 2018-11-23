Maccabi Fox Tel Aviv- Fenerbahçe: 70 - 74

İSTANBUL, (DHA)

SALON: Menora Mivtachim Arena

HAKEMLER: Juan Carlos Garcia, Ioannis Foufis, Anne Panther

MACCABİ FOX TEL AVİV: DeAndre Kane 9, Johnny O\'Bryant 5, Angelo Caloiaro 15, Tarik Black 8, Yovel Zoosman 2, Scottie Wilbekin 15, Kendrick Ray 8, Alex Tyus 6, Deni Avdija 2, Nimrod Levi, Jake Cohen, John DiBartolomeo

FENERBAHÇE: Kostas Sloukas 18, Nicolo Melli 2, Melih Mahmutoğlu 4, Marko Guduric 13, Ahmet Düverioğlu, Jan Vesely 11, Joffrey Lauvergne 8, Bobby Dixon 8, Luigi Datome 8, Nikola Kalinic 2, Erick Green, Egehan Arna

1\'İNCİ PERİYOT: 16-13

DEVRE: 41-36

3\'ÜNCÜ PERİYOT:53-55

THY Euroleague\'in 9\'uncu haftasında Fenerbahçe deplasmanda Maccabi Fox Tel Aviv\'i 74-70 mağlup etti. Temsilcimiz bu sonucun ardından 8\'inci galibiyetini elde ederken, Maccabi Fox Tel Aviv ise 8\'inci kez parkeden mağlup ayrıldı. Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 18 sayıyla Fenerbahçe\'den Kostas Sloukas oldu.

