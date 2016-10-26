Maccabi FOX-Galatasaray Odebank maçı saat kaçta hangi kanalda?

Menora Mivtachim Arena'da ligin galibiyet alamayan iki takımını karşı karşıya getirecek mücadele, TSİ 21.05'te başlayacak. Karşılaşma LigTV 3'ten canlı yayınlanacak.

İlk iki maçını sahasında oynayan Galatasaray Odeabank, Rus temsilcisi CSKA Moskova'ya 109-84 ve Sırp ekibi Kızılyıldız MTS'ye 85-83 yenildi.

Maccabi FOX ise deplasmanda İtalya'nın EA7 Emporio Armani takımına 99-97, evinde de İspanyol temsilcisi Real Madrid'e 89-82 mağlup oldu.

Karşılaşma 26 Ekim Çarşamba günü saat 21.05'ten itibaren Lig TV3'ten canlı olarak yayınlanacak.