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Spor

Maccabi FOX-Galatasaray Odebank maçı saat kaçta hangi kanalda?

THY Euroleague'de Maccabi FOX'a konuk olacak Galatasaray Odeabank, ilk galibiyetini almak istiyor. Peki Maccabi Fox-Galatasaray Odeabank maçı hangi kanalda yayınlanacak

26 Ekim 2016 17:04

Menora Mivtachim Arena'da ligin galibiyet alamayan iki takımını karşı karşıya getirecek mücadele, TSİ 21.05'te başlayacak. Karşılaşma LigTV 3'ten canlı yayınlanacak. 

İlk iki maçını sahasında oynayan Galatasaray Odeabank, Rus temsilcisi CSKA Moskova'ya 109-84 ve Sırp ekibi Kızılyıldız MTS'ye 85-83 yenildi.

Maccabi FOX ise deplasmanda İtalya'nın EA7 Emporio Armani takımına 99-97, evinde de İspanyol temsilcisi Real Madrid'e 89-82 mağlup oldu.

Karşılaşma 26 Ekim Çarşamba günü saat 21.05'ten itibaren Lig TV3'ten canlı olarak yayınlanacak.

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