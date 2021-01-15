Macaulay Culkin, 'Evde Tek Başına 2'den Trump'ın sahnesinin çıkarılması için yapılan çağrılara destek verdi

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Evde Tek Başına filmlerinin yıldızı Macaulay Culkin, serinin 1992 tarihli ikinci filminden Donald Trump'ın sahnesinin çıkarılması için yapılan çağrılara destek verdi.

Filmin hayranlarından birinin Twitter üzerinden Evde Tek Başına 2'den Trump'ın sahnesinin çıkarılması için yaptığı paylaşım viral oldu. Culkin, çarşamba günü bu paylaşıma, "Ben varım" yazarak destek verdi.

Daha sonra bir kişinin filmin ilgili sahnesini Trump'sı bir şekilde paylaşmasına yanıt veren Culkin, "Bravo" yazdı.

Evde Tek Başına 2'de Trump'ın tek bir cümlesi bulunuyordu. Sahibi olduğu Plaza Otel'de çekilen sahnede Kevin McCallister (Macaulay Culkin), Trump'a lobinin nerede olduğunu soruyor, Trump da "Koridorun sonunda solda" diyordu.

Aralık'ta Metro'ya konuşan Evde Tek Başına 2'nin fotoğraf yönetmeni Julio Macta, "Otelin lobisinde çekim yapıyorduk ve o (Trump) da oradaydı ve zorla kadraja girdi. Bir sahnede arkada görünmek istedi" demişti.