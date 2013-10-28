Macarlar özerklik peşinde

Romanya'da nüfusun yaklaşık yüzde 6'sını oluşturan Macarlar, 14 bölgede özerklik için yürüdü. Gösteriler, Targu Secuiesc dahil olmak üzere Transilvanya'da 14 bölgede düzenlendi.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de de binlerce kişi, 'Szeklerland'a özerklik' yazılı pankartla Romanya Büyükelçiliği'ne yürüdü. Gösteride 'Szeklerland Romanya değil' sloganları atıldı.

Macaristan'ın Debrecen ve Szolnok kentlerinde de benzer gösteriler yapıldı.

Gösterileri organize eden Yurttaş İşbirliği Forumu, Szekler'in özerkliğinin dikkate alınması için Romanya hükümetine ve AB'ye bir dilekçe yollayacağını açıkladı.

Macar azınlık, Romanya nüfusunun yaklaşık yüzde 6'sını oluşturuyor. Romen siyasetçiler, Macar azınlığa özerklik verilmesine karşı çıkıyor.