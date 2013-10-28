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Dünya

Macarlar özerklik peşinde

Romanya'da Macar azınlık üyesi binlerce kişi, yaşadıkları bölgenin özerkliği için gösteri düzenledi

28 Ekim 2013 07:39

Romanya'da nüfusun yaklaşık yüzde 6'sını oluşturan Macarlar, 14 bölgede özerklik için yürüdü. Gösteriler, Targu Secuiesc dahil olmak üzere Transilvanya'da 14 bölgede düzenlendi.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de de binlerce kişi, 'Szeklerland'a özerklik' yazılı pankartla Romanya Büyükelçiliği'ne yürüdü. Gösteride 'Szeklerland Romanya değil' sloganları atıldı.

Macaristan'ın Debrecen ve Szolnok kentlerinde de benzer gösteriler yapıldı.

Gösterileri organize eden Yurttaş İşbirliği Forumu, Szekler'in özerkliğinin dikkate alınması için Romanya hükümetine ve AB'ye bir dilekçe yollayacağını açıkladı.

Macar azınlık, Romanya nüfusunun yaklaşık yüzde 6'sını oluşturuyor. Romen siyasetçiler, Macar azınlığa özerklik verilmesine karşı çıkıyor.

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