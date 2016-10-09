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BBC Türkçe

Macaristan'ın en büyük gazetesi neden kapatıldı?

Macaristan'ın en büyük gazetesi, muhalif çizgideki Népszabadság kapatıldı. Gazetenin sahibi medya grubuna göre kararın nedeni mali sorunlar. Muhalefet ise 'hükümet baskısını' işaret ediyor.

09 Ekim 2016 15:31

Macaristan'ın en büyük gazetesi, Devlet Başkanı Viktor Orban'ı sık sık eleştiren, merkez sol çizgideki Népszabadság kapatıldı.

Gazetenin sahibi, Avusturya merkezli medya grubu kararın mali sorunlar nedeniyle alındığını açıkladı.

Muhalefet ise buna hükümet baskısının neden olduğunu düşünüyor.

Genel yayın yönetmeni de dahil olmak üzere tüm yazar ve çalışanlarına Cumartesi sabah gönderilen telefon mesajlarıyla haber verilen kapatma kararı ülkede şaşkınlık yarattı.

Gazete çalışanları olayı 'darbe' olarak yorumladı.

Bu gelişme öncesi gazetenin sahibi grubun hükümete yakın sermaye çevrelerince satın alındığı söylentileri yayılmıştı.

Genel yayın yönetmeninin gece yarısı kararıyla görevden alınmasının ardından gazetenin başına atanan yeni genel müdür, gazetenin yıllardır zarar içinde çalıştığını ve yayın grubunun kapatma kararıyla bu gidişi durdurmaktan başka bir amaçlarının olmadığını söyledi.

Kapatma gerekçesi olarak da "ekonomik nedenler, gazetenin zararda olması" gibi gerekçeler sıralandı.

Ancak muhalefet ve bağımsız gözlemciler Népszabadság gazetesinin, özellikle hükümet çevrelerinin de adının geçtiği yolsuzluklar ve skandallarla ilgili haberler yapmasının gazetenin tasfiye kararının alınmasında etkili olduğunu öne sürüyor.

Gazete, geçen hafta ülkede gerçekleştirilen mülteci referandumunu da eleştirmişti.

İktidar partisi dışında tüm siyasi partiler kapatma kararına karşı çıktı.

Muhalif gazetenin kapatılmasının ardından Cumartesi günü parlamentonun önünde de bir gösteri yapıldı.

Gösteride hükümet, muhalif medya üzerindeki baskı kurmakla suçlandı ve basın özgürlüğü savunuldu.

Hükümet temsilcileri ise, bu gelişmeyle hükümetin bir ilişkisinin olmadığını, gazetenin kapatılmasının sadece ekonomik nedenleri olabileceğini söyledi.

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