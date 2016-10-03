Macaristan'da yüzde 98'nin 'hayır' oyu verdiği mülteci referandumu geçersiz

Macaristan'da dün yapılan halk oylamasında seçmene, "ülkeye milli parlamentonun yerine Brüksel'in kararıyla mülteci alınmasına razı olup olmadığı" soruldu. Ancak katılımın gerekli yüzde 50'ye ulaşamaması nedeniyle yüzde 98'inin 'hayır' oyu verdiği oylama geçersiz sayıldı. Macaristan'da Başbakan Victor Orban hükümeti, AB kararı uyarınca payına düşen bin 294 sığınmacıyı ülkeye kabul etmemek için referanduma gitmişti.

Macaristan Ulusal Seçim Kurulundan yapılan açıklamada, referanduma katılım oranı yaklaşık yüzde 40 seviyesinde kaldı. Katılanların sayısı, kayıtlı seçmen sayısının yüzde 50'sinden az olduğu için referandum geçersiz sayıldı. Geçerli oyların yüzde 98,3'üne denk gelen 3 milyon 200 bin kişi oylamada AB'nin mülteci kontenjanı kararına karşı oy verirken, referanduma katılanların yüzde 6,3'ü ise geçersiz oy kullandı.

Macaristan geçişlerine izin vermediği için Sırbistan- Macaristan sınırında bekleyen 100 kadar mülteci açlık grevine girmişti:

Orban: Fevkalade bir sonuç

Başbakan Orban, halk oylamasının geçersiz olduğunun kesinleşmesinin ardından yaptığı açıklamada, oylamanın sonucunu "fevkalade" olarak nitelendirdi ve "Macaristan'da çoğunluğun AB'ye katılıma 'evet' demesinden 13 yıl sonra, Macarların AB ile ilgili bir konudaki fikirlerini açıkça dile getirdiğini" söyledi. Orban, AB'de karar mercilerinin bunu dikkate alması gerektiğini vurguladı.

Referanduma gidilerek ülkesinin AB'nin mülteci kotası kararını tanımaması için aylardır kampanya yürüten Başbakan Victor Orban, halk oylamasından çıkacak sonuç ne olursa olsun mülteci politikaları konusundaki kararlı tutumlarından geri adım atmayacaklarını açıkladı. Macaristan Başbakanı, içerikle ilgili detay vermedi ancak anayasa değişikliğine gidileceğini söyledi. Başbakan Orban, “İnsanlar bugün iradelerini ortaya koydular ve bunun anayasada güvence altına alınması gerekiyor” dedi.

Macaristan'da muhalefet referandum sonucunun açıkça Orban hükümetine halkın tepkisinin bir sonucu olduğunu dile getirdi ve hükümetin istifa etmesi gerektiği belirtildi. Muhalefet öncesinde de katılım oranının yetmemesi halinde Orban hükümetinin istifa etmesi gerektiğini savunuyordu.

AB’den ilk tepkiler

Macaristan’daki referandumun geçersiz sonuçlanmasına AB’den ilk tepkiler olumlu yönde. Lüksemburg Dışişleri Bakanı Jean Asselborn Alman haber ajansı dpa’ya verdiği demeçte, “Bu Sayın Orban için kötü ancak Macaristan ve AB için pek kötü olmayan bir gün” yorumunu yaptı. Asselborn, “Macar halkının oylama sonucuyla, hükümetinden daha Avrupalı bir çizgide olduğunu ortaya koyduğunu” söyledi.

Avrupa Parlamentosu'ndaki Sosyal Demokrat Grup Başkanı İtalyan parlamenter Gianni Pittella, sonucun olumlu olduğunu ve bunun "Avrupa'nın tamamı için bir kazanım” olduğunu belirtti. Pitella, "popülizm ve ırkçılık yenilgiye uğradı” diye konuştu.