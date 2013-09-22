Macaristan'da yeni Osmanlı yerleşim merkezi keşfedildi

Bir süredir Kanuni Sultan Süleyman’ın Macaristan’ın Zigetvar kalesi kuşatmasında hayatını kaybetmesinin ardından iç organlarının gömüldüğü mezarı arayan arkeologlar meçhul bir Osmanlı yerleşim merkezinin kalıntılarını ortaya çıkardı.

BBC Türkçe'den Tarık Demirkan'ın haberine göre, cuma günü düzenlenen ve araştırma grubunun elde ettiği sonuçların tanıtıldığı basın toplantısında, Zigetvar Belediye Başkanı János Kolovics bulunan yerleşim merkezinin olağanüstü önemde olduğunu ve hemen kazılara başlanacağını duyurdu.

Zigetvar yakınlarındaki ve tarihi belgelerde “Türbek” adı verilen bölgede ortaya çıkarılan tarihi kalıntılar, burada çevresi savunmaya yönelik duvar ve çukurlarla korunan bir yerleşim biriminin bulunduğuna işaret ediyor.

Tahminlere göre bu Osmanlı yerleşim merkezi 1570’li yıllarda kuruldu ve 1690’lı yıllarda da yok oldu.

Türkiye'nin desteği





Araştırmacılar Osmanlılar tarafından kurulan ve daha sonra yok olan bu yerleşim birimin kesin bir şekilde, daha sonra türbe olan Kanuninin mezarıyla ilintili olduğunu vurguluyor.

Çünkü Osmanlılar, Macaristan’da bulundukları 150 yıllık zaman dilimi içinde tek bir şehir kurmadılar, var olanlara yerleşmeyi tercih ettiler.

Araştırmacılara göre merkezi türbe olan yerleşim birimi daha sonra cami tekke ve bazı binaların inşa edilmesiyle ortaya çıktı.

Zigetvar Belediye Başkanı bundan sonraki çalışmaların koordinasyonu için Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) ile hemen iletişime geçtiklerini de söyledi.

Türkiye Zigetvar’daki arama faaliyetlerinin finansmanına şimdiye dek de katkıda bulunuyordu.

TİKA ve Zigetvar Belediyesi arasında yapılan anlaşma uyarınca Türkiye, tyürbenin aranması faaliyetlerine 50 bin, şehirde Türk Evi adı verilen ve Osmanlı döneminden kalan binanın restorasyonu için 70 bin, Süleyman Sultan Camii'nin restorasyonu için de 2 milyon Euro yardımda bulunmuştu.