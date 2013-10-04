Macaristan'da üniversitede kıyafet yönetmeliğine çıplak protesto

Macaristan’ın güneyinde bulunan Kaposvar Üniversitesi öğrencileri yeni kıyafet yönetmeliğini proteste etmek için soyunmaya karar verdi.

Radikal’de yer alan habere göre, üniversite idarecileri hazırladığı yeni yönetmelikte kampüste dekolteli elbise, mini etek, terlik giymeyi ve aşırı makyajın yasaklandığını duyurdu. Yasağı protesto etmek için toplanan 10 kadın ve bir erkek öğrenci profesörleriyle birlikte derse çıplak katıldı. Öğrencilerin bazıları derse iç çamaşırlarıyla katılırken bazılarının tamamen çıplak kaldığı gözlemlendi.

Öğrenciler, bir sonraki hafta okula terlik ve plaj havlularıyla geleceğini açıkladı.