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Dünya

Macaristan'da üniversitede kıyafet yönetmeliğine çıplak protesto

Macar öğrenci ve profesörler üniversitenin yeni kıyafet yönetmeliğini protesto etmek için derse çıplak katıldı

04 Ekim 2013 14:00

 

Macaristan’ın güneyinde bulunan Kaposvar Üniversitesi öğrencileri yeni kıyafet yönetmeliğini proteste etmek için soyunmaya karar verdi.

Radikal’de yer alan habere göre, üniversite idarecileri hazırladığı yeni yönetmelikte kampüste dekolteli elbise, mini etek, terlik giymeyi ve aşırı makyajın yasaklandığını duyurdu. Yasağı protesto etmek için toplanan 10 kadın ve bir erkek öğrenci profesörleriyle birlikte derse çıplak katıldı. Öğrencilerin bazıları derse iç çamaşırlarıyla katılırken bazılarının tamamen çıplak kaldığı gözlemlendi.

Öğrenciler, bir sonraki hafta okula terlik ve plaj havlularıyla geleceğini açıkladı.

 

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