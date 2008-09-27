Macaristan'da Türk Filmler Haftası

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Türk Filmleri Haftasına Özhan Eren'in yapımcılığını yaptığı, başrollerinde Özge Özberk, Burak Sergen ve Cansel Elçin'in oynadığı, "120" filmi damgasını vurdu.



Filmde, Birinci Dünya Savaşında Erzurum'da Rusya'ya karşı savaşta Osmanlı ordusunun cephanesinin bitmesi üzerine Van'dan cephane ikmali bekleyen orduya cephaneyi, şehirde hiç yetişkin erkek kalmaması üzerine 12-16 yaşlarındaki 120 çocuğun kara kış şartlarında Erzurum'a yetiştirmesi, Rusların Erzurum'u almasının böylece engellenmesi, ancak Van'a dönerken kar fırtınasına yakalanan çocuklardan 80'inin hayatını kaybetmesi anlatılıyor.



Tarihi Urania Sinema Sarayında filmi izleyen Macar sinemaseverler, filmin sonlarına doğru gözyaşlarını tutamadı. Seyirciler, duygu yüklü filmin çok etkileyici olduğunu ifade ettiler.



Pazartesi günü başlayan Türk Filmleri Haftası çerçevesinde "120"nin yanı sıra "Cennet", "O Kadın", "Beyza'nın Kadınları", "Yanlış Zaman Yolcuları", "Hayattan Korkma" ve "Peri Tozu" filmleri gösterildi.



Haftayı düzenleyen Türkiye Film Yapımcıları Meslek Birliği (FİYAB) Başkanı Galip Gültekin, Macar sinemasının önde gelen isimlerinden övgüler aldıklarını, önümüzdeki yıllarda Türk sinemasının Avrupa'ya açılması için daha çok çaba harcayacaklarını söyledi.



