Macaristan'da tartışmalı yasa geri çekildi



Başbakan Viktor Orban, tasarının mevcut haliyle yasalaşamayacağını söyledi. Orban, konunun ocak ayında ilgili tarafların katılımıyla düzenlenecek bir "ulusal zirve"de değerlendirileceğini kaydetti.

Yasa tasarısı, internette kullanılan her bir gigabayt için 150 Macar forinti (0,49 Euro) tutarında vergi alınmasını öngörüyor.

Tasarıya karşı günlerdir başta başkent Budapeşte olmak üzere birçok şehirde protesto gösterileri düzenlenmişti.

Muhalefete göre tasarı, sosyal medya platformlarını kullanan muhalifleri zayıflatmayı hedefliyor.

AB Komisyonu'nun Dijital Gündemden Sorumlu Üyesi Neelie Kroes'in bir sözcüsü tarafından yapılan açıklamada “İnsanları vergi yoluyla internetten mahrum bırakmak kabul edilemez” ifadesine yer verilmişti.

Viktor Orban başbakanlığındaki sağcı hükümetin özellikle adalet ve basın özgürlüğüne ilişkin yeni yasal düzenlemeleri, Brüksel'in tepkisini çekmişti.