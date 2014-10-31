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Dünya
Deutsche Welle

Macaristan'da tartışmalı yasa geri çekildi

Artan kamuoyu baskısı üzerine Macaristan Başbakanı Viktor Orban, internet vergisi olarak anılan yasa tasarısının geri çekileceğini açıkladı.

31 Ekim 2014 12:52


Başbakan Viktor Orban, tasarının mevcut haliyle yasalaşamayacağını söyledi. Orban, konunun ocak ayında ilgili tarafların katılımıyla düzenlenecek bir "ulusal zirve"de değerlendirileceğini kaydetti.

Yasa tasarısı, internette kullanılan her bir gigabayt için 150 Macar forinti (0,49 Euro) tutarında vergi alınmasını öngörüyor.

Tasarıya karşı günlerdir başta başkent Budapeşte olmak üzere birçok şehirde protesto gösterileri düzenlenmişti.

Muhalefete göre tasarı, sosyal medya platformlarını kullanan muhalifleri zayıflatmayı hedefliyor.

AB Komisyonu'nun Dijital Gündemden Sorumlu Üyesi Neelie Kroes'in bir sözcüsü tarafından yapılan açıklamada “İnsanları vergi yoluyla internetten mahrum bırakmak kabul edilemez” ifadesine yer verilmişti.

Viktor Orban başbakanlığındaki sağcı hükümetin özellikle adalet ve basın özgürlüğüne ilişkin yeni yasal düzenlemeleri, Brüksel'in tepkisini çekmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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