Macaristan'da sığınmacılara karşı askeri tatbikat



Sırbistan sınırında yapılan askeri tatbikatla ilgili açıklamada bulunan General Tibor Benkő, "askeri birliklerin güneyde muhtemel bir müdahaleyi sınadığını" söyledi.

"Macaristan'ın güvenini sağlamak bizim görevimiz" diyen General Benkő, tatbikata "Kararlı Eylem" (Decisive Action) adının verildiğini belirtti.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, bir süre önce yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki haftalarda büyük mücadeleye hazır olun. Sınırı adım adım kontrol altına alacak, parlamentodan onay gelmesi halinde orduyu da sınırda konuşlandıracağız" demişti.

42 bin sığınmacı yolda

Öte yandan Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Avrupa Direktörü Vincent Cochetel, Balkan güzergahı üzerinden 42 bin sığınmacının daha AB ülkelerine geleceğini söyledi. Cochetel sığınmacıların yüzde 85'inin Suriye, Irak ve Afganistan'dan yola çıktığını; Türkiye, Yunanistan ve Sırbistan üzerinden Macaristan'a doğru yol almakta olduğunu söyledi. Vincent Cochetel, sığınmacıların 15 Eylül tarihinde Macaristan'da yeni yasanın yürürlüğe girmesinden önce ülkeye varmaya çalıştıklarını söyledi.