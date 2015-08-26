Macaristan'da sığınmacılara göz yaşartıcı bomba



Sırbistan sınırındaki Röszke kasabasındaki ilk kabul merkezinde sığınmacılar arasında henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü arbede çıktı. Macar polisi göz yaşartıcı bombayla müdahale ederek sayıları 400'ü bulan kalabalığı dağıttı.

Yetkililer, güvenlik önlemlerine destek vermek üzere sınıra 2 bin 100 polisin yollandığını duyurdu.

Sığınmacılara karşı asker devreye giriyor

Bu arada Macaristan hükümet sözcüsü, sığınmacı akını karşısında askeri birliklerin göreve çağrılmasının gündemde olduğunu açıkladı. Bunun parlamento tarafından onaylanması gerekiyor. Macar hükümet sözcüsü, parlamentonun konuyu önümüzdeki hafta ele alacağını bildirdi.

Macaristan hükümeti sığınmacı akınına çözüm olarak Sırbistan sınırına 175 kilometre uzunluğunda, 3,5 metre yüksekliğinde tel örgü çekme kararı almıştı. Çalışmaların gelecek hafta tamamlanması öngörülüyor.

10 Macaristan milyon nüfuslu Macaristan'a bu yıl yaklaşık 100 bin sığınmacı geldi.