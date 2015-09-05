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Dünya
Deutsche Welle

Macaristan'da sığınmacı öldü

Macaristan'da güvenlik güçleriyle sığınmacılar arasındaki gerginlik devam ediyor. Polisin kendilerini mülteci kampına götürmesine direnen sığınmacılardan biri hayatını kaybetti.

05 Eylül 2015 00:03


Yaklaşık 500 sığınmacının bulunduğu tren, Budapeşte'den yola çıktıktan sonra 37 kilometre uzaklıktaki Bicske'de durdurulmuştu.

Trendeki sığınmacılar Macar polisinin kendilerini mülteci kampına götürmesine direnmiş, geceyi trende geçirmişti. Sığınmacılar, polisin kendilerine sunduğu yiyecek ve içeçekleri de kabul etmemişti.

Macaristan'ın resmi haber ajansı MTI, Bicske'de 50 yaşındaki bir sığınmacının raylarda bilincini yitirmiş bir şekilde bulunduğunu, kurtarma çabalarının sonuç vermediğini duyurdu. Sığınmacının kesin ölüm sebebi ve kimliğine ilişkin ayrıntılar henüz açıklanmadı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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MacaristanBudapeşteBicskeMacarMTI BicskeDeutsche Welle Türkçe DW/dpa/NH

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