Macaristan'da sığınmacı öldü



Yaklaşık 500 sığınmacının bulunduğu tren, Budapeşte'den yola çıktıktan sonra 37 kilometre uzaklıktaki Bicske'de durdurulmuştu.

Trendeki sığınmacılar Macar polisinin kendilerini mülteci kampına götürmesine direnmiş, geceyi trende geçirmişti. Sığınmacılar, polisin kendilerine sunduğu yiyecek ve içeçekleri de kabul etmemişti.

Macaristan'ın resmi haber ajansı MTI, Bicske'de 50 yaşındaki bir sığınmacının raylarda bilincini yitirmiş bir şekilde bulunduğunu, kurtarma çabalarının sonuç vermediğini duyurdu. Sığınmacının kesin ölüm sebebi ve kimliğine ilişkin ayrıntılar henüz açıklanmadı.