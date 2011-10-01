-Macaristan'da Osmanlı'ya ait su kuyuları BUDAPEŞTE (A.A) - 01.10.2011 - Macaristan'ın başkenti Budapeşte'nin 60 kilometre batısında, Szekesfehervar şehrinde Osmanlı dönemine ait su kuyuları bulundu. Kazı çalışmalarını yürüten Macar arkeolog Dr. Gyula Siklosi, Szekesfehervar şehrinde yapılan kazıda 1550-1600 yıllarından Osmanlı dönemine ait kuyu sistemi bulduklarını, öte yandan kazılarda Arpad dönemi 900-1000 yıllarına ait tarihi eserlerinin de gün ışığına çıkarıldığını söyledi. Osmanlı dönemine ait sistemin birbiriyle bağlantılı birçok kuyudan oluştuğunu açıklayan Macar yetkililer, Osmanlı İmparatorluğu'nun yaklaşık 150 yıl süren (1541-1686) Macaristan egemenliği dönemine ait kuyuların durumunun gayet iyi olduğunu, en kısa zamanda tüm kuyuların tamamen ortaya çıkarılacağını belirtti.