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Deutsche Welle

Macaristan'da Orban protestosu

Geçtiğimiz hafta Macaristan'da yapılan seçimleri kazanan Viktor Orban, Budapeşte'de protesto edildi. 100 bin kişinin katıldığı eylem, ülkede son dönemde yapılan en geniş katılımlı eylem oldu.

15 Nisan 2018 18:55

Macaristan'da Victor Orban'ı bir kez daha başbakanlık koltuğuna taşıyan seçim sonuçları, başkent Budapeşte'de düzenlenen bir eylemle protesto edildi.

Eylemi organize eden gruplar Facebook üzerinden yaptıkları açıklamada oy pusulalarının tekrar sayılması, medyaya uygulanan baskıların son bulması ve yeni seçim yasası talebinde bulundu. Açıklamada Orban'ın partisinin seçim sistemi ve hükümetin nefret kampanyasının seçim sonuçları üzerinde etkili olduğuna dikkat çekildi.

Yaklaşık yüz bin kişinin katıldığı eylem, Macaristan'dan son dönemde düzenlenen en büyük gösteri olarak kayıtlara geçti. Göstericiler "Çoğunluk biziz" sloganları attı.

Milliyetçi ve göç karşıtı politikaları nedeniyle eleştirilen Orban, muhalifler tarafından hukukun üstünlüğü ilkelerini ihlal etmekle suçlanıyor.

Geçtiğimiz hafta Pazar günü 10 milyonluk nüfusa sahip Macaristan'da yapılan seçimde Viktor Orban'ın liderliğindeki Fidesz (Macar Yurttaş Birliği) yüzde 49,9'luk bir oranla üçüncü kez hükümeti kurmaya hak kazanmıştı.

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Resmi bilgilere göre 8 Nisan günü yapılan seçimde Fidesz, 199 üyesi bulanan Macar meclisinde 134 sandalyeyi elde etti.

Reuters/NS,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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