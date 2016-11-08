Macaristan'da 'mülteci' konulu anayasa değişikliği parlamentodan geçmedi

Macaristan'da, mültecilerin ülkeye kabul edilmesinin koşullarını anayasa hükmü haline getirmeyi amaçlayan değişiklik önergesi, parlamentoda yeterli çoğunluğu sağlayamadığı için reddedildi.

Anayasa değişikliğinin 199 üyeli parlamentodan geçmesi için 133 oy gerekiyordu.

Ancak iktidar bloğu parlamentodaki oylamada 131 oyda kaldı.

Macaristan hükümeti başından beri karşı çıktığı Avrupa Birliği'nin göçmenleri belli bir kota sistemiyle üye ülkelere dağıtma planını geçtiğimiz ay referanduma sunmuştu.

Göçmenlerin üye ülkelere kabulünün ulusal egemenlik sorunu olduğunu savunan hükümet, büyük bir kampanyayla halkı "Göçmenlere hayır" demeye çağırmış, ancak referandum seçmenlerin yüzde 50'si oy kullanmadığı için geçersiz olmuştu.

Ancak Macaristan hükümeti referandumda oy kullananların yüzde 95'inin "Göçmenlere hayır" diyerek tavrını desteklediğini savunmuş ve bu nedenle de bu tavrı bir hüküm olarak anayasaya işleyeceğini açıklamıştı.

Hükümet tarafından önerilen anayasa değişiklik maddesi, Macaristan'a göçmen kabulünün ancak ve ancak bireysel başvuruyla ve Macar yasaları tarafından öngörülen şekilde olacağı hükmünü içeriyordu.

Dolayısıyla bu maddenin kabul edilmesi halinde Brüksel tarafından merkezi olarak saptanacak bir kota sistemi anayasaya aykırı hale gelecekti.

Bugünkü oylamada ise anayasa değişikliği önerisi Macaristan Parlamentosu'nda gerekli çoğunluğu sağlayamadığı için reddedildi.

Fidesz ve Hristiyan Demokrat Partisi'nden oluşan iktidar blokunun mecliste anayasa değişikliği için gerekli olan üçte iki çoğunluğu bulunmuyor.

Sol ve demokrat partiler başından beri bu konudaki anayasa değişikliğine karşı çıkıyorlardı.

Milliyetçi sağı temsil eden Jobbik partisi ise anayasa değişikliğine destek vermek için bir koşul öne sürmüştü. Jobbik iktidarın üçüncü ülke vatandaşları için bir süredir gündemde tuttuğu devlet tahvili alarak Macaristan'da ikamet etme imkânına sahip olma uygulamasının yolsuzluklara neden olduğunu vurguluyordu.

Jobbik tarafından propagandası yapılan "Yoksul mülteciye hayır derken, zengin mülteciye kapımızı açıyoruz" tezi de halk arasında etkili olmuştu.

Sonuçta parlamentodaki anayasa değişikliği oylamasına kadar Jobbik Partisi'nin eleştirdiği uygulama kaldırılmayınca bu parti de değişikliğe ret oyu verdi.

"Mültecilere hayır" tavrının anayasaya sokma girişiminin başarısız olması önemli bir kazanım olarak görülüyor.

Gözlemciler ise iktidar partisinin yeni bir değişiklik için tekrar hazırlık yapabileceğini vurguluyor.