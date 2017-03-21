Macaristan'da logosu kızıl yıldız olan Heineken birasına yasak geliyor

Macaristan Parlamentosu'na geçtiğimiz günlerde iki bakan tarafından sunulan bir yasa tasarısı, logosu "kızıl yıldız" olan Hollanda birası Heineken'in ülkede satışının yasaklanmasını öngörüyor.

Macaristan'da 1993 yılında çıkarılan bir yasaya göre "totaliter rejimlerin sembolü olan gamalı haç, kızıl yıldız ve orak çekiç gibi sembollerin" kamusal alanlarda kullanımı yasak.

Ancak bu yasaya rağmen Heineken birasının, 150 yıldır logo olarak kullandığı kızıl yıldız ile ilgili bir sorun yaşanmamıştı.

Şimdi gündeme getirilen yeni yasa taslağı, bu sembollerin ticaret hayatında da kullanılamamasını öngörüyor.

Yeni yasa tasarısı ise doğrudan Heineken'i hedef alıyor çünkü logosunda kızıl yıldız olan başka bir ürün ya da marka bulunmuyor.

Geçtiğimiz günlerde Romanya'da Macar azınlığın yaşadığı Sekel bölgesinde etnik Macarlar tarafından üretilen ve yöresel değer taşıyan "Çiki bira" markası ile Heineken arasında çıkan bir ürün marka tartışmasında Romanya mahkemeleri Heineken'i haklı bulmuştu.

Bunun ardından da Macar azınlığın birası Romanya'da yasaklanmıştı.

Macaristan hükümeti, çevre ülkelerde yaşayan etnik Macarların hamisi olduğunu belirtiyor.

Macaristan Başbakan Yardımcısı Janos Lazar dün televizyonda yaptığı açıklamada, Heineken'e yasağın ardında Romanya'daki son gelişmelerin olduğıunu söyledi.

Heineken Macaristan'da en çok satılan bira markası ve dünya çapında güç sahibi olan böyle bir markaya getirilmesi planlanan yasak karşısında, şirketin uluslararası mahkemelere başvuracağına kesin gözüyle bakılıyor.

Hukukçular ise uluslararası mahkemelerin Heineken'e hak vereceğinden emin.

Macaristan'daki "kızıl yıldız yasağı" bundan önce de iki kez Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) takılmıştı.

1 Mayıs'ta kızıl yıldız ve orak çekiç rozeti taşıdığı için kendisine para cezası verilen Avrupa Solu adlı partinin lideri Attila Vajnai, 2004'te Strasbourg'daki mahkeme tarafından haklı görülmüştü.

Kızıl yıldız rozeti taşıma yasağının insan haklarının ihlal edilmesi olduğu kanısına varan AİHM, o tarihte Macar hükümetini para cezasına mahkûm etmişti.