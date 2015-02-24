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Dünya
Deutsche Welle

Macaristan'da iktidar partisinin oyları eriyor

Macaristan'da hafta sonu Veszprem şehrinde yapılan seçimde parlamentodaki üçte ikilik çoğunluğunu kaybeden Başbakan Viktor Orban zorda.

24 Şubat 2015 14:11


AB Komisyonu üyesi olarak Brüksel'e giden bir milletvekilinden boşalan sandalye için 22 Şubat'ta Macaristan'ın Veszprem şehrinde yapılan ara seçimi, sürpriz bir şekilde muhalefetin adayı Zoltan Kesz kazandı.

Böylece Başbakan Viktor Orban, Veszprem'de kaybettiği ara seçim ile parlamentodaki üçte iklik çoğunluğu da kaybetmiş oldu. Orban'ın lideri olduğu FIDESZ Partisi, anayasayı değiştirmek için gerekli üçte ikilik çoğunluğu bir sandalye ile elinde bulunduruyordu.

Seçim sonuçları aynı zamanda giderek daha fazla seçmenin hükümet partisine sırtını döndüğüne işaret ediyor. Muhalefetin de desteği ile oyların yüzde 43’ünü alan bağımsız aday Zoltan Kesz, oyların yüzde 34’ünü alan FIDESZ Partisi’nin adayı Lajos Nemedi'ye karşı seçimi açık ara ile kazandı. Seçim analizleri, FIDESZ Partisi seçmenlerinini yarısının oy kullanmayıp evde kalmayı tercih ettiklerini gösteriyor.

'Buradan alınacak ders'

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, seçim gecesi Facebook sayfasından yaptığı açıklamada "Buradan alınacak ders: Kazandığımız zaferlere güvenerek dinlenmemeliyiz" ifadelerine yer verdi.

Geçen yılın sonunda yapılan kamuoyu araştırmaları, FIDESZ Partisi'nin 2 milyon 100 bin seçmenden yaklaşık 900 binini kaybettiğine işaret ediyordu.

Otoriter görüşleri ve uygulamaları nedeniyle sık sık eleştirilen Orban'ın özellikle yargı ve medya üzerindeki devlet kontrolünü artırması Avrupa ülkelerinin tepkisine neden oluyor. Müttefikleri AB ve NATO Orban’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yakınlaşmasını da endişe ile karşılıyor.

Son dönemde otobanlara vergi zorunluluğu getirilmesi ile ülkede husursuzluğa yol açan Orban'ın internete de vergi getirme önerisi onbinlerce kişiyi sokaklara dökmüştü.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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