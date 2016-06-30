Macaristan'da halk müze yapılmasını engellemek için şehir parkını işgal etti

Macaristan'da hükümetin Şehir Parkı'nda bulunan ağaçların bir kısmını kesip yeni bir müze yapma planına karşı bir grup eylemci parka kamp kurup eylem başlattı.

17 Mart 2016’da ihaleyi alan şirketin çalışmalara başlamak üzere parka girmesiyle durumu haber alan eylemciler acil olarak parka gelip çadırlarını kurdular, çalışmaları engellediler. İşgali sürdüren grup kendisini Ligetvédők (Park Koruyucuları) olarak tanımlıyor.

Wagingnonviolence'ın haberine göre, küçük bir grup olarak başlayan park işgali eylemi giderek büyüyor. 10 kişi gece gündüz çadırlarda kalıyor, yaklaşık 30 eylemci işgale destek veriyor ve gece, gündüz ziyarete gelen yüzlerce destekçileri var. Facebook sayfaları 10 binin üzerinde beğeni almış durumda…

İpsos adlı kamuoyu araştırma şirketinin yaptığı bir kamuoyu araştırması Budapeşte’de yaşayanların % 75’inin bu projeye karşı olduğunu gösteriyor.

İşgali organize edenler, “çalışma tarzı olarak genel forumlar örgütlendiğini, doğrudan eylem çizgisinin izlendiğini, daha geniş bir alana yayılmak için park yakınlarındaki boş binalarının işgal edilip kültürel etkinlikler için kullanıldığını, halk bahçelerinin kurulduğunu” söylüyorlar.

Eylemciler, milliyetçi muhafazakar Fidesz Partisi lideri ve Başbakan Victor Orban’ın Budapeşte Tarih Müzesi ile Macar Ulusal Galerisi’nin bulunduğu kaleyi boşaltıp buraları kendi konutu ve ofisi olarak kullanmak istediğini söylüyorlar.