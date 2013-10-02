Macaristan'da evsizler sokaktan da kovuldu

Macaristan’da evsizleri zor günler bekliyor. Macaristan Parlamentosu, evsizlerin geceyi sokakta geçirmesini yasaklayan bir karar aldı.

Yeni düzenleme prensipte evsizlerin Macaristan'ın Dünya Kültür Mirası Listesi'nde olan bölgelerde kalmamalarını ön görüyor. Bunun da ötesinde belediyeler kendi belirledikleri bölgelerde evsizlerin barınmasını yasaklayabilecekler. Düzenlemeyi dikkate almayan evsizler kamu hizmetlerinde çalıştırılma ya da para cezası alacaklar.

Macaristan İçişleri Bakanı Sandor Pinter'in hazırladığı yasa, üçte iki çoğunluğa sahip merkez sağ parti FIDESZ'in oyları ile parlamentodan geçti. Muhalefet partileri Cumhurbaşkanı Janos Ader'i yasayı veto etmeye çağırdı. Muhalefetteki Macaristan Sosyalist Partisi (MSZP) yasanın insanlık dışı olduğunu, düzeni bozmadıkları halde evsizlerin peşine düşüleceğini ileri sürdü. Muhalefet, evsizlerin durumunun hükümetin ‘başarılıyız propagandası'na gölge düşürdüğü için yasayı çıkarttığını savundu.

Evsizler yasayı protesto etti

Parlamento binası önünde yüzlerce evsiz suçlu durumuna düşürüldükleri gerekçesi ile yasayı protesto etti. Tahminlere göre yalnızca Budapeşte de 8000 ila 10.000 evsiz yaşıyor. Hizmete sunulan evsizler yurtlarının kapasitesi ise 6 bin. Başbakan Victor Orban'ın hükümeti, tüm evsizlerin barınabileceği kadar yer olduğunu, ancak tüm kapasitenin kullanılmadığını belirtiyor. Macaristan hükümeti, kışın soğukta pek çok evsizin donarak öldüğünü, yasanın onların yararına olduğunu savunuyor.