Macaristan'da 'dev' bebek!

Macaristan'da 6 kilo 200 gram ağırlığında dünyaya gelen bir bebek, ülkenin ilgi odağı oldu.



Medyanın haberlerinde, 64 santim boyundaki "dev" bebeğin ağırlığının, doğumu yapan doktorlar tarafından yeni bir ülke rekoru olarak görüldüğü belirtildi.



Miskolc Tıp Fakültesi doktoru Gabor Csiba, bu ağırlıktaki bir bebeğin doğumunun normal yollardan mümkün olmadığını, doğumun sezaryen yöntemiyle gerçekleştirildiğini söyledi.



Anne Melinda Meczo'nun önceki iki bebeğinin 4 kilogram ağırlığında doğduğu bildirildi. (AA)

